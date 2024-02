Już nie tylko Blik czy przelew. Oszuści mają nowy sposób i tam wysyłają ofiary

Zdziwiłam się, że klientka nie zna imienia osoby, do której wysyła pieniądze. Im więcej pytań zadawałam, tym bardziej Klientka zmieniała wersje co do osoby. Na początku twierdziła, że to rodzina po chwili, że to znajomy później, że firma. Gubiła się w tym co mówi, jej nerwowość, podawane dane i odpowiedzi na pytania wzbudziły moją czujność i po krótkim czasie pewność, że Klientka ma kłopoty i należy zrobić wszystko, aby dla jej dobra udaremnić wpłatę