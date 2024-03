Każą potwierdzić konto i tracisz pieniądze. Tak wygląda nowe oszustwo

Na końcu oszuści przychodzą z rozwiązaniem całej sprawy: sugerują, aby zalogować się do swojego konta PayPal, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, aby wykonywać wymagane zadania. Nie brakuje też przycisku, który ma przenieść do formularza logowania się do konta. Formularz wygląda zupełnie jak oryginał, natomiast to, co wyróżnia go to przede wszystkim, to "lewy" adres URL z dziwną domeną, w której brakuje nazwy "PayPal". Wpisanie danych do logowania w formularz sprawi, że cyberprzestępcy zyskają dostęp do naszych danych logowania oraz samego konta wraz ze środkami – również tymi z karty płatniczej podpiętej do konta PayPal.