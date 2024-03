Uwaga na SMS-y od fałszywego Orange. Oszuści korzystają z ostatnich chwil

Wiele wskazuje na to, że to dosłownie ostatnie tygodnie niebezpiecznych „podszywek”. W kwietniu obowiązywać zacznie baza „wzorców niebezpiecznych wiadomości”. Operatorzy będą sprawdzać wyznaczone przez CSIRT NASK SMS-y, a następnie je odfiltrowywać, by nie trafiały do użytkowników. Jest szansa na to, że ukróci to wysyłkę SMS-ów na masową skalę. Teraz przestępcy zarabiają na tym, że wysyłając bardzo wiele wiadomości zawsze trafią na kogoś, kto się nabierze. Od kwietnia powinno im być znacznie trudniej, by swój cel osiągnąć.