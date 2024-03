Piszą o koniecznej aktualizacji. Oszuści podszywają się pod duży bank

Przestępcy za jednym zamachem przejąć mogą identyfikator (MilleKod), hasło do banku i PESEL. To wystarczy, żeby zalogować się na konto i móc wykradać dane. Zapewne na kolejnym etapie przestępcy przejmą również kod SMS potwierdzający wykonywane przez nich działania, np. dodanie rachunku do zaufanych odbiorców. Pozwoli im to na kradzież pieniędzy.