Wyciekły dane pracowników Ministerstwa Cyfryzacji. Otrzymał je nie ten „Kowalski” co trzeba

W końcu mimo wszystko dane zostały w ministerialnej rodzinie. Choć niektórym na pewno nie spodobał się fakt, że informacje zaczęły krążyć. Dla nas wszystkich to jednak cenna lekcja, bo jak widać diabeł tkwi w szczegółach. Zawsze powinniśmy sprawdzać, do kogo wysyłamy wiadomość, podobnie jak analizować, kto do nas pisze i na jakiej stronie się znajdujemy.