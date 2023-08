Dzwonią i mówią o wycieku danych. Przestępcy znaleźli sprytny sposób, żebyś uwierzył

Oszustwa, w których przestępcy podszywają się pod pracownika banku, policjanta czy prokuratora to już klasyk. Nie oznacza to rzecz jasna, że nikt się na to nie nabiera, ale świadomość mimo wszystko rośnie. Niestety walka z internetowymi oszustwami to jak starcie z Hydrą. Odcina się jedną głowę, na jej miejsce wskakują nowe z kolejnymi pomysłami.