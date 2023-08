Podszywają się pod banki i obiecują pieniądze. Uwaga na fałszywe promocje

W pierwszym wariancie złodzieje podszywają się pod Stowarzyszenie Banków Polskich i Credit Agricole. Reklama informuje o programie poleceń – zachęcając innych do założenia konta zgarnąć można 500 zł. Co najciekawsze, taki program faktycznie w rzeczywistości istnieje. Tyle że reklama prowadzi do fałszywej strony przygotowanej przez oszustów. Udaje ona witrynę banku, a adres zdradza, że coś jest nie tak. Jeżeli jednak ktoś nie zauważy, za to wpisze dane do logowania, może wpuścić złodziei na swoje konto.