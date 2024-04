Krzysztof Stanowski padł ofiarą nękania. Opowiedział, jak działali przestępcy

23 kwietnia Krzysztof Stanowski opublikował na swoim kanale YouTube "Kanał Zero" odcinek serii "Dziennikarskiego Zero", w którym szczegółowo opisał jak on i jego rodzina są nękani z wykorzystaniem spoofingu.



Pierwsza sytuacja miała miejsce 13 kwietnia, kiedy to do domu dziennikarza przyjechała policja, informując go o otrzymaniu zgłoszenia od samego Stanowskiego o poćwiartowaniu przez niego własnej żony.