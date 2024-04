Polskie gminy same proszą się o ataki hakerskie. Eksperci publikują raport wstydu

Przekonał się o tym Olsztyn, gdzie atak doprowadził do wyłączenia systemów sterowania ruchem, zablokowania biletomatów czy ograniczenia dostępu do systemu informacji pasażerskiej. Co więcej, miasto do dziś walczy ze skutkami i do tej pory nie udało się w pełni naprawić portalu związanego z olsztyńską kartą miejską. W usunięciu problemów pomogło Olsztynowi 3 mln dotacji rządowej. To najlepiej pokazuje, jak kosztowne mogą być konsekwencje ignorowania tematu cyberbezpieczeństwa.