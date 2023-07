Miasta płacą potężne kary za... ataki hackerskie

Na początku roku do podobnego zdarzenia doszło w Katowicach. Na szczęście dane pasażerów były bezpieczne, co zostało od razu potwierdzone, ale i tak działania cyberprzestępców doprowadziły do wielu utrudnień. Pasażerowie nie mogli kupować cyfrowych biletów, starych w niektórych nie dało się kasować, ogólnie zapanował chaos. Kontrolerzy musieli pożyczać pasażerom długopisy, by ci sami mogli wpisać, o której i kiedy rozpoczęli podróż.