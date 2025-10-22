Microsoft się nie bał i.. skopiował. Nową funkcję Windowsa znasz z Androida

Ładowanie...

Większość dzisiejszych smartfonów z systemem Google’a wspiera funkcję nazwaną zakreśl, aby wyszukać (ang. Circle to Search). Rozwiązanie bazuje na Obiektywie Google i ułatwia wyszukiwanie różnych rzeczy w internecie bez potrzeby uruchamiania innej aplikacji - działa bezpośrednio w systemie. Microsoftowi też wymarzyło się podobne narzędzie i zrobił własną odpowiedź.

Microsoft boi się Google i wprowadza swoje Circle to Search. Tak jakby

W nowej wersji narzędzia Wycinanie pozwalającego wykonywać zrzuty ekranu i nagrania (wywoływane skrótem klawiszowym Win + Shift + S) dodano opcję wyszukiwania wizualnego. Rozwiązanie jest dostępne za pośrednictwem nowej ikony przypominającej Obiektyw Google.

Na czym polega ta funkcja? Na tym samym, co Obiektyw Google - wyszukiwaniu wizualnym, tego co widzimy na ekranie. Skorzystanie z opcji jest bardzo proste. Wymaga wywołania narzędzie Wycinanie w systemie Windows, zaznaczenie określonego fragmentu na ekranie i kliknięcia ikony wyszukania. Rozwiązanie automatycznie uruchomi przeglądarkę internetową Edge i wyszukiwarkę Bing oraz znajdzie w internecie interesującą nas rzecz.

Nie trzeba zatem robić zrzutu ekranu i ręcznie wklejać go np. w stronę wyszukiwarki internetowej. Wszystko dzieje się niemalże automatycznie i przede wszystkim wygodnie.

Skąd taka decyzja ze strony Microsoftu? System Windows już wcześniej oferował wiele przydatnych ułatwień i opcji bazujących na sztucznej inteligencji. W oprogramowaniu jednak brakowało narzędzia do szybkiego wyszukiwania wbudowanego w system. W ubiegłym miesiącu jednak Google wyciągnął z szafy swoją aplikację na Windowsa nazwaną “Google”, która nie tylko zawiera dostęp do paska wyszukiwania, ale no właśnie - przycisk Obiektywu Google.

Circle to Search w Androidzie

Microsoft nowym narzędziem najwyraźniej chce się bronić, choć fakt, że funkcja wywołuje przeglądarkę Edge może odrzucać niektórych użytkowników. Mocą rozwiązania w Windowsie jest to, że znajduje się w lubianym narzędziu Wycinanie i nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji. Z drugiej strony w aplikacji Google wyszukiwanie wizualne pozostaje w widżecie i nie otwiera dodatkowej przeglądarki, więc w teorii jest wygodniejsze.

Dużą rolę gra jednak kwestia wywołania funkcji - wyszukiwanie Microsoftu działa trochę na podobnej zasadzie do zakreśl, aby wyszukać (Circle to Search).

Circle to Search w Windowsie ci się przyda

Zwykłe Circle to Search jest jedną z najlepszych funkcji bazujących na AI w smartfonach z Androidem. Zostało wprowadzone początkowo tylko dla posiadaczy smartfonów Galaxy obsługujących Galaxy AI, a dziś nawet tańsze telefony innych marek mogą to obsłużyć. Microsoft wraz ze swoim narzędziem Wycinanie udostępni opcję dla wszystkich użytkowników Windows 11, którzy aktualizują oprogramowanie na bieżąco.

Trudno powiedzieć, czy funkcja zyska popularność Androidowego wyszukiwania. W komputerach na Windowsem nie będziemy jednak korzystać z gestu zakreślania palcem, a zaznaczania myszką.

Obrazek główny: IB Photography / Shutterstock.

Albert Żurek 22.10.2025 17:53

