REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Microsoft się nie bał i.. skopiował. Nową funkcję Windowsa znasz z Androida

Wygląda na to, że Microsoft doda świetną funkcję do Windowsa 11. Znasz ją już bardzo dobrze ze swojego telefonu z Androidem. Pomaga w wyszukiwaniu treści.

Albert Żurek
Windows 11 wyszukiwanie
REKLAMA

Większość dzisiejszych smartfonów z systemem Google’a wspiera funkcję nazwaną zakreśl, aby wyszukać (ang. Circle to Search). Rozwiązanie bazuje na Obiektywie Google i ułatwia wyszukiwanie różnych rzeczy w internecie bez potrzeby uruchamiania innej aplikacji - działa bezpośrednio w systemie. Microsoftowi też wymarzyło się podobne narzędzie i zrobił własną odpowiedź.

REKLAMA

Microsoft boi się Google i wprowadza swoje Circle to Search. Tak jakby

W nowej wersji narzędzia Wycinanie pozwalającego wykonywać zrzuty ekranu i nagrania (wywoływane skrótem klawiszowym Win + Shift + S) dodano opcję wyszukiwania wizualnego. Rozwiązanie jest dostępne za pośrednictwem nowej ikony przypominającej Obiektyw Google.

Na czym polega ta funkcja? Na tym samym, co Obiektyw Google - wyszukiwaniu wizualnym, tego co widzimy na ekranie. Skorzystanie z opcji jest bardzo proste. Wymaga wywołania narzędzie Wycinanie w systemie Windows, zaznaczenie określonego fragmentu na ekranie i kliknięcia ikony wyszukania. Rozwiązanie automatycznie uruchomi przeglądarkę internetową Edge i wyszukiwarkę Bing oraz znajdzie w internecie interesującą nas rzecz.

Nie trzeba zatem robić zrzutu ekranu i ręcznie wklejać go np. w stronę wyszukiwarki internetowej. Wszystko dzieje się niemalże automatycznie i przede wszystkim wygodnie. 

Skąd taka decyzja ze strony Microsoftu? System Windows już wcześniej oferował wiele przydatnych ułatwień i opcji bazujących na sztucznej inteligencji. W oprogramowaniu jednak brakowało narzędzia do szybkiego wyszukiwania wbudowanego w system. W ubiegłym miesiącu jednak Google wyciągnął z szafy swoją aplikację na Windowsa nazwaną “Google”, która nie tylko zawiera dostęp do paska wyszukiwania, ale no właśnie - przycisk Obiektywu Google. 

Circle to Search w Androidzie

Microsoft nowym narzędziem najwyraźniej chce się bronić, choć fakt, że funkcja wywołuje przeglądarkę Edge może odrzucać niektórych użytkowników. Mocą rozwiązania w Windowsie jest to, że znajduje się w lubianym narzędziu Wycinanie i nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji. Z drugiej strony w aplikacji Google wyszukiwanie wizualne pozostaje w widżecie i nie otwiera dodatkowej przeglądarki, więc w teorii jest wygodniejsze.

Dużą rolę gra jednak kwestia wywołania funkcji - wyszukiwanie Microsoftu działa trochę na podobnej zasadzie do zakreśl, aby wyszukać (Circle to Search).

Circle to Search w Windowsie ci się przyda

Zwykłe Circle to Search jest jedną z najlepszych funkcji bazujących na AI w smartfonach z Androidem. Zostało wprowadzone początkowo tylko dla posiadaczy smartfonów Galaxy obsługujących Galaxy AI, a dziś nawet tańsze telefony innych marek mogą to obsłużyć. Microsoft wraz ze swoim narzędziem Wycinanie udostępni opcję dla wszystkich użytkowników Windows 11, którzy aktualizują oprogramowanie na bieżąco.

Trudno powiedzieć, czy funkcja zyska popularność Androidowego wyszukiwania. W komputerach na Windowsem nie będziemy jednak korzystać z gestu zakreślania palcem, a zaznaczania myszką. 

Więcej o systemie Windows przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: IB Photography / Shutterstock.

REKLAMA
Albert Żurek
22.10.2025 17:53
Tagi: GoogleMicrosoftWindows
Najnowsze
16:58
Duża zmiana aplikacji Allegro. Nikt nie czekał, wszyscy potrzebowali
Aktualizacja: 2025-10-22T16:58:03+02:00
16:09
Phone 17 Pro zmienia kolor. Uważaj, jak czyścisz, bo się doigrasz
Aktualizacja: 2025-10-22T16:09:57+02:00
15:53
Przed Rosją będziemy się bronić bagnami. I jeszcze środowisko skorzysta
Aktualizacja: 2025-10-22T15:53:51+02:00
15:32
YouTube ogłosił wojnę z fałszywymi treściami. Tylko udaje, że coś robi
Aktualizacja: 2025-10-22T15:32:53+02:00
15:08
Nowości w Messengerze i WhatsAppie. Ochronią cię przed własną głupotą
Aktualizacja: 2025-10-22T15:08:20+02:00
14:44
Polacy jak pingwin z mema. "Teraz już nie chcemy promocji w PKP Intercity"
Aktualizacja: 2025-10-22T14:44:58+02:00
14:14
Abonament albo prepaid - a może coś pomiędzy? Sprawdź, co lepsze
Aktualizacja: 2025-10-22T14:14:54+02:00
13:26
Okulary Samsunga nadchodzą. Czuję, że będzie o nich głośno
Aktualizacja: 2025-10-22T13:26:50+02:00
12:51
Nowy przekręt na paczkę. Tym razem oszuści zagrali inaczej
Aktualizacja: 2025-10-22T12:51:08+02:00
11:30
Trump dopiął swego. Coca-Cola zmieniła recepturę
Aktualizacja: 2025-10-22T11:30:14+02:00
10:53
Uber dał kierowcom dodatkową fuchę. Pomysł "dystopijny" i "ponury"
Aktualizacja: 2025-10-22T10:53:48+02:00
9:51
Składany iPad utknął. Apple przesadził
Aktualizacja: 2025-10-22T09:51:39+02:00
9:18
Nowy trend na cmentarzach przyspiesza. Polacy szybko się przekonali
Aktualizacja: 2025-10-22T09:18:25+02:00
8:34
Ludzie znudzili się ChatemGPT? Potężne spadki zasięgu w Europie
Aktualizacja: 2025-10-22T08:34:11+02:00
7:33
Samsung z przełomową nowością. Apple znowu musi gonić
Aktualizacja: 2025-10-22T07:33:15+02:00
6:55
Wszystko o Audio Video Show 2025 w jednym miejscu: dojazd, parking i bilety
Aktualizacja: 2025-10-22T06:55:00+02:00
6:31
Pokazali wnętrze ekstremalnej reakcji. Hipnotyzujące nagranie
Aktualizacja: 2025-10-22T06:31:00+02:00
6:21
Pierwsze polskie teleskopy w kosmosie. Robi się poważnie
Aktualizacja: 2025-10-22T06:21:00+02:00
6:11
Nowy radar wykrywa niewidzialne. Groźne to mało powiedziane
Aktualizacja: 2025-10-22T06:11:00+02:00
21:46
Messenger i PIN. Jak stworzyć i co zrobić, gdy go zapomnisz
Aktualizacja: 2025-10-21T21:46:28+02:00
21:37
Oppo szykuje hit. Potężny aparat i jeszcze mocniejsza bateria
Aktualizacja: 2025-10-21T21:37:36+02:00
21:09
UE obiecała koniec zmiany czasu. Cóż, wyszło jak zwykle
Aktualizacja: 2025-10-21T21:09:33+02:00
20:38
MSI rozdaje dolary za zakupy. Taką promocję szanuję
Aktualizacja: 2025-10-21T20:38:31+02:00
20:26
Tak działa Garmin z LTE. Zapomnij o swoim operatorze
Aktualizacja: 2025-10-21T20:26:17+02:00
20:01
Nowa przeglądarka od twórców ChataGPT. Współczuję Google Chrome
Aktualizacja: 2025-10-21T20:01:22+02:00
19:26
Android Auto znika ze starszych smartfonów. Z twojego też?
Aktualizacja: 2025-10-21T19:26:38+02:00
18:39
Allegro tnie ceny dostaw. Koniec kombinowania z koszykiem
Aktualizacja: 2025-10-21T18:39:21+02:00
17:52
Trump sprzedaje używane smartfony. Hmm, nie tak to miało wyglądać
Aktualizacja: 2025-10-21T17:52:19+02:00
16:59
Wrocław ma plan na 2050 r. I nie, nie chodzi o latające auta
Aktualizacja: 2025-10-21T16:59:55+02:00
16:16
Biedronka wyprzedaje elektronikę. Dziękuję i biorę dwa
Aktualizacja: 2025-10-21T16:16:44+02:00
15:27
iPhone wreszcie normalny. Koniec męczącej stylistyki
Aktualizacja: 2025-10-21T15:27:59+02:00
14:39
Audio Video Show 2025 wraca do stolicy. Audiofile szykujcie portfele
Aktualizacja: 2025-10-21T14:39:20+02:00
13:38
Ikea odpala sklep z używanymi meblami. Już możesz sprzedawać
Aktualizacja: 2025-10-21T13:38:57+02:00
12:48
Orange kusi ofertą na kartę. 1 TB internetu za darmo
Aktualizacja: 2025-10-21T12:48:18+02:00
12:18
Ranking najlepszych robotów do mycia okien 2026. TOP 15
Aktualizacja: 2025-10-21T12:18:28+02:00
12:14
Założyli fotowoltaikę i ją podpalili. Tak miało być
Aktualizacja: 2025-10-21T12:14:44+02:00
11:39
Głupi błąd wysadził pół internetu. Oto co się stało w serwerowni Amazonu
Aktualizacja: 2025-10-21T11:39:32+02:00
10:53
Muzyków będą oceniać boty. Polacy mówią, że ludzie są stronniczy
Aktualizacja: 2025-10-21T10:53:02+02:00
10:49
Nad polskimi miastami powstaną specjalne strefy. Chodzi o latanie
Aktualizacja: 2025-10-21T10:49:13+02:00
9:38
Słuchawki nauszne kontra douszne. Które są lepsze?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:38:31+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA