Jak pobrać film z Facebooka, jeśli platforma nie oferuje przycisku "pobierz"? To pytanie pojawia się coraz częściej - zwłaszcza że Facebook codziennie zalewany jest memami, poradnikami i relacjami wideo. Niezależnie od tego, czy chcesz zachować przepis kulinarny, śmieszny klip czy transmisję live, istnieje szybki sposób na to, jak pobrać film z Facebooka - bezpłatnie i bez logowania.

Czy ściąganie filmów z Facebooka jest legalne?

Tak, pobieranie filmów z Facebooka jest legalne - pod pewnymi warunkami. Jeśli film został opublikowany publicznie (czyli post ma oznaczenie "Publiczny"), można go pobrać i odtworzyć na własny użytek, na przykład dla siebie lub bliskich znajomych. Kluczowe jest jednak to, by nie udostępniać go dalej, nie zarabiać na nim i nie pobierać filmów z prywatnych postów, czyli takich, do których dostęp ograniczył sam twórca.

Zgodnie z artykułem 23 ustawy o prawie autorskim na użytek osobisty wolno korzystać "z rozpowszechnionego już utworu bez zezwolenia twórcy". Z kolei użytek osobisty ustawodawca definiuje jako "Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego."

W praktyce oznacza to, że jeśli pobierasz film tylko do prywatnego oglądania w gronie bliskich, działasz zgodnie z prawem. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy zaczynasz go dalej rozpowszechniać, publikować lub komercyjnie wykorzystywać - na przykład wrzucając na swój kanał w serwisie YouTube.

Jak pobrać film lub rolkę z Facebooka? Na telefonie i na komputerze

Najłatwiejszym sposobem na pobranie filmu z Facebooka jest użycie jednej ze stron, które poprzez wklejenie linku do filmu umożliwiają jego pobranie. Niezależnie od tego, jakiej strony użyjesz, musisz najpierw uzyskać link do wideo. Jak to zrobić?

Na telefonie:

W prawym dolnym rogu ekranu dotknij "Udostępnij" Z paska opcji wybierz "Kopiuj link"

Jak pobrać film lub rolkę z Facebooka? Kopiowanie linku do filmu na telefonie

Na komputerze:

Przejdź do postu zawierającego wideo Dotknij trzech kropek w prawym górnym rogu posta Z menu wybierz opcję "Kopiuj link"

Jak pobrać film lub rolkę z Facebooka? Kopiowanie linku do filmu na komputerze

Następnie owym linkiem możemy posłużyć się na dowolnej stronie pobierającej filmiki z Facebooka, do wyboru mamy m.in.:

fdown.net

en1.savefrom.net

fdownloader.net

smallteotools.com

Każda z tych stron posiada pole do wklejenia adresu URL w formie długiego pustego paska, które należy dotknąć przez dłuższą chwilę, aż do momentu pojawienia się przycisku "Wklej". Następnie wystarczy dotknąć przycisku "Download", aby serwis pobrał film z Facebooka.

Jak pobrać film lub rolkę z Facebooka? Pobieranie z fdown.net

Warto zaznaczyć, że powyższa metoda działa zarówno na telefonie i na komputerze i za jej pomocą można pobierać również rolki.

22.10.2025 09:12

