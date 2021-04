Wiadomości od znajomych, którzy pytają, w jakim konkursie biorę udział. Mama, która dzwoni, żeby się dowiedzieć, na co potrzebne mi są te pieniądze. Dawny przyjaciel, który nagle pisze, że znalazł gdzieś moje stare zdjęcia z imprezy - to najbardziej oczywiste znaki, że nasze konto na FB zostało zaatakowane lub nawet skradzione. Jak więc je odzyskać?

Skradzione czy zhakowane konto na Facebooku to wbrew pozorom nie koniec świata, a odzyskiwanie go wcale nie jest drogą przez piekło. Im wyższy poziom zabezpieczeń, tym oczywiście trudniej będzie złodziejowi wkraść się na nasze konto. Jeśli jednak jakimś sposobem padliśmy ofiarami oszustwa, musimy podjąć kilka prostych kroków, by odzyskać profil społecznościowy. Od czego więc zacząć?

Jak odzyskać skradzione konto FB?

Facebook połączony jest ściśle z naszą skrzynką pocztową - tam przychodzą do nas powiadomienia o nieznanych logowaniach, nowej polityce prywatności itp. Naszego adresu e-mail używamy też przy każdym logowaniu, dlatego jeśli podejrzewamy, że ktoś wkradł się na nasze konto na FB, zapewne nie będziemy mogli się do niego zalogować, gdyż haker od razu zmieni hasło.



Najpewniejszym rozwiązaniem jest znalezienie strony centrum pomocy Facebooka. Na górze w zakładkach należy wybrać opcję zasady i zgłoszenia, a następnie fałszywe konta i konta, na które się ktoś włamał. Wówczas spośród dostępnych opcji należy wybrać sytuację, która dotyczy nas i naszego konta, po czym odpowiadając na kilka pytań, aplikacja dokładnie zidentyfikuje nasz problem, a Facebook za pomocą swego rodzaju przewodnika przeprowadzi nas przez proces odzyskiwania konta.



Możemy także spróbować rozwiązać problem na własną rękę. W tej sytuacji należy w panelu logowania kliknąć opcję nie pamiętasz hasła, dzięki której na naszą pocztę wysłany zostanie kod zabezpieczający, który umożliwi zresetowanie hasła. Po wpisaniu nowego hasła musimy wejść w ustawienia i znaleźć opcję wyloguj ze wszystkich urządzeń, aby mieć pewność, że osoba, która przejęła nasze konto, zostanie z niego wyrzucona.

Jak zabezpieczyć konto na Facebooku?

Jak zabezpieczyć konto na Facebooku?

Aby mieć pewność, że już nigdy nie dojdzie do sytuacji, w której ktoś próbuje wyłudzić od naszej rodziny pieniądze lub zagrozić nam upublicznieniem kompromitujących zdjęć, należy porządnie zabezpieczyć konto. Najlepszym rozwiązaniem będzie tu uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Jest to nic innego, jak poproszenie Facebooka, by przed każdym logowaniem na nowym urządzeniu sprawdzał, czy to na pewno my próbujemy się zalogować. Może to zrobić na kilka sposobów - albo poprzez wysłanie nam kodu w wiadomości SMS, albo za pomocą aplikacji uwierzytelniającej, takiej jak Google Authenticator.



Google Authenticator to aplikacja służąca do generowania jednorazowych 6-cyfrowych kodów, które musimy podać wraz z hasłem i loginem, gdy logujemy się do wybranych aplikacji, stron czy portali. Aby włączyć usługę, należy wejść w Google Account, następnie w zakładkę bezpieczeństwo i włączyć weryfikację dwuetapową, a potem już tylko podążać za wskazówkami. Aplikacja ta jest dostępna w Google Play na Androida i iOS-a.

Jak ustawić weryfikację dwuetapową na FB?

Aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe bezpośrednio na Facebooku, należy w sekcji ustawienia i prywatność wybrać opcję kontrola prywatności, a następnie wskazówki dotyczące zabezpieczenia konta. Jeśli wybierzemy weryfikację przez telefon, Facebook poprosi o podanie numeru telefonu, na który będzie wysyłał kod za każdym razem, gdy ktoś spróbuje zalogować się na nasze konto z nieznanego urządzenia. Warto także pamiętać, że na Facebooku istnieje możliwość kontrolowania, jakie urządzenia mają dostęp do naszego konta, wybierania zaufanych przeglądarek oraz kilku znajomych, z którymi aplikacja skontaktuje się, gdy zgłosimy kradzież konta.



Jeśli konto w mediach społecznościowych jest dla nas albo naszej firmy bardzo ważne, to możemy je zabezpieczyć w jeszcze inny sposób. Klucz zabezpieczeń to prawdopodobnie najbezpieczniejsza opcja. Może nim być urządzenie USB z funkcją U2F, a więc swego rodzaju klucz do naszego komputera. Więcej informacji dotyczących klucza zabezpieczeń i zewnętrznych aplikacji uwierzytelniających znajduje się na stronie Facebooka.

Jak ustawić mocne hasło na FB i je zapamiętać?

Dbając o bezpieczeństwo w sieci, spróbujmy pamiętać o kilku prostych, choć często ignorowanych zasadach. Nie korzystajmy z prostych haseł, takich jak data urodzenia. Wystrzegajmy się również używania tych samych haseł w kilku miejscach - możemy tym sposobem stracić dane i dostęp do wielu innych kont. Spróbujmy modyfikować je choćby liczbami czy znakami specjalnymi, aby utrudnić zadanie oszustowi, a sobie zapewnić więcej bezpieczeństwa. Najlepiej będzie jednak, jeśli skorzystamy z menedżerów haseł, takich jak Last Pass, Dashlane, Keeper czy tych wbudowane bezpośrednio w przeglądarki Chrome czy Safari, które mogą generować skomplikowane hasła za nas.



Jeśli jesteśmy użytkownikami systemów Apple’a, pomoże nam w tym funkcja pęku kluczy iCloud. Możemy ją włączyć zarówno na iPhone’ach i iPadach, jak i komputerach Mac. Znajdziemy ją odpowiednio w ustawieniach w telefonie i sekcji preferencji systemowych na komputerze. Funkcja pęku kluczy iCloud zabezpiecza dane o naszych hasłach, nazwach użytkowników i numerach kart kredytowych za pomocą kompleksowego szyfrowania, które tworzy unikatowy klucz tylko dla naszego urządzenia, uniemożliwiając innym uzyskanie dostępu do naszych danych.



Jeśli korzystamy z przeglądarki Chrome, wystarczy włączyć opcję synchronizacji. Za każdym razem, gdy będziemy logować się na nowej stronie, Chrome zapyta, czy ma zapamiętać to hasło i nazwę użytkownika. Zgadzając się, pozwalamy przeglądarce na zapisanie naszych danych na koncie Google, dzięki czemu logując się na tej samej stronie następnym razem, Google wypełni dane logowania za nas. Chcąc kontrolować gromadzone przez Chrome dane, należy wejść w nasz profil i wybrać opcję hasła, opatrzoną ikoną klucza. Możemy tam sprawdzać i edytować zapisane hasła lub całkowicie wyłączyć usługę.