Rozmiar zdjęć na Facebooku. Jakie aktualne wymiary grafik na FB?

Masz to - idealny kadr, światło, poza i uśmiech powalający na kolana. Zdjęcie wygląda świetnie, pora wrzucić je na Facebooka i pochwalić się przed znajomymi.



No i tu zaczynają się schody, bo po załadowaniu zdjęcia na FB okazuje się, że idealne jest wszystko poza kadrem, a próbując idealnie wykadrować, za każdym razem robisz to źle. Jednocześnie głowisz się, jaki jest idealny rozmiar zdjęć na Facebooku. W tym artykule podpowiadamy, jak rozmieścić obiekty i osoby na obrazach oraz jakiego rozmiaru powinny być zdjęcia na FB, by wyglądały dobrze.