Jak robić lepsze zdjęcia smartfonem? Ćwiczenia z patrzenia

Testując P60 Pro, zakochałem się jednak w rewelacyjnym teleobiektywie 3,5x. Peryskopowa konstrukcja zapewnia świetną jakość oraz jasność aż f/2.1, co wyróżnia ten aparat na tle wszystkich innych teleobiektywów w smartfonach. Nie odstaje on specjalnie od głównego aparatu, jest stabilizowany, ma rozdzielczość 48 Mpix, a to wszystko sprawia, że możemy nim spokojnie fotografować nawet w nocy. To wcale nie jest oczywiste, bo w naturalny sposób, obiektywy oferujące większą ogniskową (przybliżenie), mają więcej szkła, przez co trudno jest uzyskać wysoką jasność, jak w głównym aparacie.