Jak przywrócić stary wygląd Facebooka? Wystarczy jedno rozszerzenie i trzy kliknięcia

Nowy wygląd Facebooka zostanie z nami na dobre. Jeżeli nadal nie możesz się pogodzić z wielkimi elementami i złym zagospodarowaniem przestrzeni, możesz przywrócić stary wygląd za sprawą rozszerzenia do przeglądarki.

Nowy wygląd Facebooka cały czas budzi kontrowersje, choć niektórzy użytkownicy korzystają z niego już od roku. Przymusowa aktualizacja była wdrażana falami, ale obecnie jest już dostępna na całym świecie. Co więcej, zniknęła oficjalna możliwość powrotu do poprzedniego wyglądu.

Nowy Facebook nie wszystkim przypadł do gustu.

Im większy monitor, tym gorzej wygląda nowy Facebook.

Od czego są jednak rozszerzenia? Deweloperzy wzięli sprawy w swoje ręce i udostępnili narzędzia do bardzo łatwej zmiany wyglądu Facebooka.

Jak wrócić do starego Facebooka na przeglądarce Chrome?

Jeżeli korzystasz z przeglądarki Chrome, lub innej bazującej na silniku Chromium (np. nowy Microsoft Edge, Opera, Vivaldi, czy Brave), możesz zainstalować rozszerzenie ze sklepu Chrome Web Store.

Rozszerzenie znajdziesz pod tym adresem. Nosi ono nazwę Old Layout for Facebook, a stworzył je deweloper Matthew A. Kruse. Wystarczy kliknąć przycisk „Dodaj do Chrome”.

Rozszerzenie będzie dostępne w panelu rozszerzeń dostępnym w prawym górnym rogu, pod ikoną puzzla. Wystarczy jednorazowo wybrać opcję „Old Layout”, po czym Facebook wróci do starego wyglądu.

Jedno kliknięcie i stary wygląd Facebooka powraca.

Wszystkie elementy Facebooka wracają do starego wyglądu. Zagęszczenie paneli i przycisków jest większe, a pustych przestrzeni jest mniej. Całość jest nieco bardziej toporna, ale jednocześnie wydaje się lepiej korespondować z monitorami komputerów. Nowy Facebook wygląda tak, jakby projektanci tworzyli desktopowy wygląd myśląc przez pryzmat urządzeń mobilnych.

Nowa strona profilu na Facebooku.

Rozszerzenie zmienia wygląd profili, a także grup, jak i innych elementów Facebooka.

Do nowego wyglądu można w każdej chwili powrócić przełączając wygląd w rozszerzeniu bądź odinstalowując je.

Użytkownicy Firefoxa też mogą wymusić stary wygląd Facebooka.

Tutaj z pomocą przychodzi ten sam deweloper. Stworzył on rozszerzenie działające również w lisku. Aby je zainstalować, trzeba udać się do sklepu Firefox Browser Add-Ons i wyszukać rozszerzenia Old Layout for Facebook.

Zasada działania jest identyczna, choć w przypadku Firefoxa musimy zrestartować całą przeglądarkę, by zobaczyć stary wygląd Facebooka.

Rozszerzenia cieszą się dużą popularnością. Ze sklepu Chrome pobrano je już ponad 100 tys. razy. Jak widać, cały czas jest duża baza użytkowników, którzy nie mogą pogodzić się z nową odsłoną Facebooka. Historia pokazuje jednak, że koniec końców nowy wygląd zawsze wypiera stary, a użytkownicy po jakimś czasie są zdziwieni, że poprzednia wersja mogła wyglądać aż tak archaicznie. Z Facebookiem będzie zapewne podobnie.



