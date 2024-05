Znany sklep pisze o promocji. Na ten przekręt łatwo dać się złapać

Tego zresztą cyberprzestępcy nie ukrywają. Gdy już przejdzie się do opłacenia kosztów wysyłki i w tym celu podania danych karty płatniczej, można niżej zobaczyć regulamin. Tam wyraźnie opisano, że „promocja nie została stworzona przez markę Tupperware ani we współpracy z nią”. Okazuje się, że chętni na pudełka tak naprawdę zapisują się na kurs programowania. Okres próbny trwa 3 dni, po nim co 14 dni – do czasu anulowania subskrypcji – pobierane będzie z konta 64 euro.