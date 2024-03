Tak podrabiają konta Polaków na Facebooku. Możesz być twarzą oszustwa i o tym nie wiedzieć

Konta nie są przejmowane, a podrabiane. Wykorzystuje się tożsamość istniejących osób, kradnie ich zdjęcia, ale to osobne profile. Być może nie zawsze jest to dokładnie to samo nazwisko i oszuści biorą zdjęcia, podmieniając dane, ale przy sprawdzanych przeze mnie użytkownikach udało się znaleźć ich oryginalne odpowiedniki. W jednym z przypadków był to np. aktor. Niewykluczone, że pobierane zdjęcia pochodzą z innych portali społecznościowych.