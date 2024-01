Działali w internecie, a zyski jak prawdziwa mafia. Tak wyłudzili miliony

Na dużą skalę przekręty to nie robota drobnych złodziejaszków, a prawdziwe zorganizowane grupy przestępcze. To pokazuje, że w sieci powinniśmy zachować czujność, ale przede wszystkim musi to być sygnałem dla władz, banków i właścicieli serwisów internetowych. Media społecznościowe pełne są fałszywych reklam, a ich zamieszczenie wydaje się być zdecydowanie za proste, skoro jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne oszustwa. Banki nierzadko rozkładają ręce i zrzucają winę na ofiarę – że dała się podejść. I chociaż metody złodziei mogą wydawać się banalne, to po drugiej stronie działają zorganizowane grupy. Trzeba im się zdecydowanie mocniej przeciwstawić, więcej wymagając od właścicieli serwisów czy banków. Przykład prostej informacji na bankomacie pokazuje, że można lepiej i skuteczniej chronić klientów – a pewnie takich sytuacji jest znacznie więcej.