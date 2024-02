Kuzynka pisze i nie, tym razem nie prosi o nagłą pożyczkę. Oszuści mają nowy sposób

Policja nie ujawnia rozmów ofiary z oszustem. Zastanawiające jest, dlaczego kobieta podała kod Blik służący do wypłaty, licząc na to, że w ten sposób odbierze pieniądze. Być może był to po prostu efekt niewiedzy na temat tego, jak działa usługa. Niestety nie po raz pierwszy bazują na tym oszuści. Swego czasu popularny był przekręt, w którym złodzieje rozsyłali SMS-y informujące o przelaniu 300 zł na konto. Żeby odebrać sumę należało kliknąć w link, tymczasem jeżeli ktoś faktycznie przelewa nam pieniądze na konto, to one po prostu właśnie tam trafiają.