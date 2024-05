Szukają pracy i pakują się w kłopoty. Miała być ekstra posada, a jest puste konto

O nowym przekręcie informuje Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie. Na fałszywą ofertę natknąć można się w sieci i poprzez SMS-y rozsyłane przez cyberprzestępców.



Niektórzy mogą się skusić, bo oferta jest faktycznie atrakcyjna. Rzekomy pracodawca poszukuje pracowników zdalnych do hoteli na całym świecie. Godziny pracy są elastyczne, a obowiązki proste, bo związane z obsługą rezerwacji i… „zwiększaniem przepływu klientów”, cokolwiek to znaczy. Wymagania? Ukończone 22 lata oraz bycie „zrelaksowanym i szczęśliwym”. Cóż, poprzeczka zawieszona wysoko, ale za to jakie zarobki: od 400 do nawet 2,5 tys. zł. Dziennie.