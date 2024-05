Kup iPhone’a mówili - będzie bezpiecznie. Oto dowód, że tak nie jest

Reklama prowadzi do sklepu App Store – aplikacji "MetaTrove", która również obiecuje gruszki na wierzbie. Ma pomagać w zarządzaniu budżetem, być złotą okazją i ogólnie wszystko pięknie i cudownie. Problemem jest to, że faktycznie aplikacja jest dostępna w sklepie z aplikacjami. Bez problemu można ją pobrać, czego oczywiście rekomendujemy nie robić. Oszuści za pomocą oprogramowania chcą wyłudzić dane – imię, nazwisko, numer telefonu, oraz adres e-mail. Apka sama w sobie może nie sprawić, że utracimy życiowe oszczędności, ale da dostęp oszustom do naszych danych.