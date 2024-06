Przejęli profil Ochotniczej Straży Pożarnej na Facebooku. Teraz podszywają się pod znany sklep

Dodatkowo, po dodaniu przedmiotów do koszyka, na początku musimy wypełnić adres wysyłki, a nie, jak to zazwyczaj bywa w tego typu oszustwach, od razu wpisywać dane karty kredytowej – trzeba jeszcze wybrać metodę wysyłki. Na końcu jest oczywiście wyłącznie pole do wpisania danych karty płatniczej – nie ma możliwości płatności BLIKIEM ani innymi metodami jak to jest w oryginalnym Shein. Na pierwszy rzut oka naprawdę nie wygląda to podejrzanie. Jednak to jedno wielkie oszustwo, wykorzystujące ukradzione profile.