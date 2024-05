Nowa metoda płatności w Google Play. Wystarczy ten kod

Oczywiście, jeśli nie mamy podpiętej karty płatniczej do konta, to magicznie dziecko nie kupi płatnej aplikacji. No ale co jeśli mamy, bo często korzystamy z Google Pay do płatności zbliżeniowych lub w internecie? Sprawa wygląda trochę inaczej – fakt, są metody aby przed tym zabezpieczyć, ale wymagają one konfiguracji (Google raczej też nie robili problemów ze zwrotami, ale nie o to chodzi). Na pewno niewskazane jest zaznaczenie zapisania hasła do następnych zakupów w Google Play, aby były realizowane automatycznie.