Google ukryje liczbę wyników. Jest sposób, żeby ją przywrócić

Chociaż dla większości użytkowników ta zmiana nie będzie mieć dużego znaczenia (w końcu liczba wyników jest i tak ogromna), jest to ciekawy krok ze strony Google. Po co wprowadzać taką zmianę? Być może po to, by nie przytłaczać użytkowników ilością informacji. Skoro i tak mało kto przejrzy miliony wyników, to po co o nich wspominać?