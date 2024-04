Teraz ogarniesz się w czatach WhatsAppa. Do aplikacji wleciała świetna nowość

To tak naprawdę wszystko, co zostało wprowadzone. Zmiany nie są duże, natomiast podobna funkcja, powinna być dostępna w każdym komunikatorze internetowym. WhatsApp poinformował, że wprowadzenie funkcji zaczyna się już dziś. Jeśli jeszcze nie widzisz opcji filtrowania czatów w popularnym komunikatorze to nic straconego – opcja ma być dostępna dla wszystkich użytkowników w najbliższych tygodniach.