Fatalna zmiana na WhatsApp. Biją na alarm

Wszystkie wiadomości są zabezpieczone szyfrowaniem end-to-end, co oznacza, że tylko nadawca i odbiorca mają dostęp do treści wiadomości. Użytkownicy mogą wykonywać darmowe połączenia głosowe i wideo na całym świecie, korzystając z połączenia internetowego. WhatsApp umożliwia tworzenie grup, co ułatwia prowadzenie konwersacji z wieloma osobami jednocześnie. Aplikacja oferuje możliwość personalizacji poprzez dodawanie naklejek, GIF-ów i innych elementów, które pozwalają wyrazić siebie w rozmowach.