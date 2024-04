Możesz wyrzucić swoje hasło. Jest coś lepszego

Ta stosunkowo nowa metoda pozwala na logowanie bez hasła, a do procesu będzie potrzebna biometria – skan twarzy Face ID lub odcisk palca Touch ID, czyli tak naprawdę sposoby, które na co dzień wykorzystujemy do logowania się do urządzeń. Klucze dostępu mają kluczową przewagę nad hasłami – metoda logowania ta zabezpiecza przed atakami phishingowymi, gdzie cyberoszuści tworzą bardzo podobne strony do oryginalnych wraz z formularzami do wypełniania jednorazowych kodów SMS. Do użycia kluczy dostępu jest potrzebna biometria, a czasem nawet moduł Bluetooth (jeśli logujemy się na inne urządzenie np. komputer, a klucze przechowujemy na smartfonie).