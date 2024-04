Straszą, że konto na Allegro jest zawieszone. Groźne oszustwo wróciło

Po kliknięciu w baner „aktualizuj swoje dane” potencjalna ofiara trafia na stronę, która do złudzenia przypomina Allegro. Jej adres rzecz jasna jest inny. Na dodatek wyjątkowo podejrzany – w zrzucie ekranu udostępnionym przez CSIRT KNF nazwa to ciąg liter i cyfr. Przestraszeni pewnie nawet nie rzucą okiem, tylko skupią się próbie rozwiązania sytuacji i niedopuszczenia do tego, by konto zostało zawieszone.