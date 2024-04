Ta aktualizacja popsuje WhatsAppa. Pojawi się irytująca funkcja

WhatsApp to dla wielu ulubiony komunikator do konwersacji z rodziną i znajomymi. Jednakże w komunikatorze w zdecydowanej większości przypadków mamy także kontakty (pochodzące choćby z samego telefonu), z którymi nigdy nie konwersowaliśmy.



Choć wiele osób woli by tak pozostało, WhatsApp ma zupełnie inny plan. W przełamaniu się (albo w rozwścieczeniu introwertyków) ma pomóc nowa funkcja.