Najgorętsza nowość z Androidów trafi do przeglądarki. Nie masz wymówek, aby korzystać z czegoś innego

Circle to Search, czyli "Zakreśl by Wyszukać", to innowacyjna funkcja wyszukiwania Google'a, która zadebiutowała w 2024 roku wraz z premierą smartfonów Samsung Galaxy S24. Obecnie dostępna jest również na urządzeniach Pixel oraz, poniekąd, na iPhone'ach.



Działanie funkcji jest proste: użytkownik dotyka i przytrzymuje przycisk ekranu głównego, a następnie zakreśla palcem obiekt (tekst, obrazek, wideo) na wyświetlaczu. Zaznaczony element jest automatycznie wyszukiwany w wyszukiwarce Google, co pozwala na szybkie uzyskanie informacji na jego temat.