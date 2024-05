Zastrzeżony numer PESEL. Allegro mówi, co się zmieni

Warto to zrobić, o czym wspominaliśmy, bo to zwiększa nasze bezpieczeństwo. Jeśli w wyniku wycieku danych ktoś weźmie na nas pożyczkę, kredyt lub zwiąże się z operatorem, to nie my będziemy ponosić finansowe konsekwencje. To banki, SKOK-i, kredytodawcy, firmy telekomunikacyjne oraz notariusze będą weryfikować, czy PESEL został zastrzeżony, i to wreszcie na nich spada odpowiedzialność za umowy.