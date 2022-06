Allegro Pay ma już milion klientów. I wcale się nie dziwię, że system tak szybko rośnie

Do 12 czerwca trwa promocja dla osób, które postanowią dołączyć do Allegro Pay. Jeżeli do tego dnia dołączysz do usługi, a następnie wykonasz jeden zakup z Allegro Pay na kwotę minimum 30 zł, otrzymasz 50 Monet do wydania na Allegro. Monety można wymieniać na Kupony Allegro o wartości np. 10 czy 20 zł, a następnie obniżać nimi ceny produktów. Przelicznik jest logiczny, bowiem jedna Moneta Allegro to 1 zł.