Możesz zgarnąć 50 zł do wydania na Allegro. Wystarczy aktywować Allegro Pay

Jak to wszystko działa? Dołączając do Allegro Pay dostajemy pewną pulę środków do wydania w tym serwisie. Allegro przydziela w ten sposób od 500 do 4200 zł, w zależności od historii Twoich zakupów i historii Twoich pożyczek (dołączając do Allegro Pay musimy wyrazić zgodę na to, by Allegro mogło przejrzeć nasze dane w Biurze Informacji Kredytowej, Krajowym Rejestrze Długów i Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej). Jeśli korzystasz z Allegro Pay i spłacasz zakupy w czasie, limit dostępnych środków będzie stopniowo rósł.