Google zaleca, żebyś wyłączył tę funkcję w telefonie. Chodzi o bezpieczeństwo

Wykorzystuje się je do wielu celów, natomiast zdecydowanie najczęściej pozwalają na "wstrzykiwanie" fałszywych SMS-ów z treścią obejmującą np. fałszywe linki. W normalnych warunkach takie wiadomości zostałyby wyłapane przez filtry, natomiast urządzenia omijają sieci operatorów. Co najwyżej filtry obecne w aplikacjach do wysyłania SMS-ów na smartfonach mogą coś zdziałać, ale to też nie jest pewne.