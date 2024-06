Chcą, żebyś obliczył swoją emeryturę. Skusisz się i możesz wpaść w pułapkę

Standardowo post umożliwia jednym kliknięciem przejście na zewnętrzną stronę podpisaną jako "kalkulator emerytalny". Oczywiście, z obliczeniem emerytury nie ma to nic wspólnego. CERT Orange zbadał bowiem sprawę i po wpisaniu numeru telefonu lub NIP… wcale nie otrzymujemy informacji dotyczącej emerytur, a rzekomą możliwość wzięcia kredytu. Również od szemranego podmiotu, którego strona internetowa jest blokowana przez przeglądarkę Google Chrome. To typowa witryna zachęcająca do "inwestycji" na rynku kryptowalut.