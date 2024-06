Otwierasz wiadomość i tracisz konto. TikTok ma ogromny problem

Bezpieczeństwo w sieci: co wiesz o ochronie przed hakerami? Odpowiednie hasła i dwuetapowe uwierzytelnianie to podstawy. Warto też zarejestrować się na portalach typu haveibeenpwned, które informują o wyciekach haseł.



To wszystko banały, prawda? A słyszałeś o tym, aby nie otwierać wiadomości od nieznajomych? Nie tylko nie klikać w linki, ale nawet nie otwierać wiadomości! Jeśli nie, to właśnie o tym usłyszysz, bo odkryto ogromną lukę w TikToku.