Wspomniane oprogramowanie służy do przejęcia zdalnej kontroli nad komputerem użytkownika. Zainstalowanie go i podanie danych pozwalających na połączenie się z maszyną to prosta droga do utracenia środków na koncie bankowym. W przypadku pojawienia się takiej prośby warto się rozłączyć i od razu zadzwonić samemu do banku i poinformować go o próbie oszustwa.