Przez ten przekręt ludzie tracą tysiące złotych. Policja ostrzega przed sim swapem

Zbliżający się okres świąteczny to żniwa dla oszustów. Polacy będą coraz bardziej zabiegani i zmęczeni, wszak trzeba przygotować się do rozdawania prezentów bliskim, co oznacza liczne zakupy. Wiele osób zamówi w tym czasie paczki, więc nie zdziwi ich wiadomość od kuriera czy sklepu internetowego, że z zamówieniem jest coś nie tak. To prosta droga do nieszczęścia.