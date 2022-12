Klienci znanego banku na celowniku oszustów. Możesz paść ofiarą, nawet jeżeli nie jesteś klientem

Na początku grudnia Polacy zaczęli po raz kolejny otrzymywać SMSy, w których treści nadawca informuje o zablokowaniu dostępu do serwisu internetowego w związku z wykrytą podejrzaną aktywnością na koncie. SMS zawiera link do spreparowanej strony bankowości internetowej CA24, wraz z polami do wpisania danych niezbędnych do logowania do serwisu.