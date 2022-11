Uwaga na fałszywą aplikację InPostu! Przestępcy próbują okraść użytkowników Androida

Strona jest niemalże idealną kopią witryny w sklepie Google Play, jednakże zdradza ją kilka szczegółów. Odnośniki do innych podstron - kategorii w sklepie czy aplikacji, są nieaktywne, a nasz awatar jest wyświetlany jako domyślna ikona (niezależnie od stanu zalogowania we właściwym sklepie Play). Jednakże, tak jak w przypadku innych spreparowanych stron, cyberprzestępców zdradza pasek adresu. Bowiem nie pochodzi on z domeny sklepu Play (play.google.com), a z domeny niepowiązanej z Google ani z InPostem - aktualizacjakodu.com.