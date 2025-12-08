Internet w Play niewyobrażalnie przyspieszył. Ale to nie dla nas

Ładowanie...

To ważny krok w rozbudowie infrastruktury szkieletowej operatora i przygotowaniu jej na coraz większe obciążenie. Połączenie 1,2 Tb/s uruchomiono na trasie Gdańsk-Poznań. Ma ono przyspieszyć rozwój zarówno sieci stacjonarnej, jak i mobilnej. To jednak infrastruktura operatorska, więc z takich prędkości użytkownicy nie skorzystają jeszcze przez długi czas.

Play ma rekordowo szybką sieć. Zapełniłbyś z nią swój dysk w kilka sekund

Dzisiaj co najwyżej możemy korzystać z usług światłowodowych o przepustowości do 8 Gb/s (pobieranie 1 GB/s) i to nawet jeszcze nie we wszystkich miastach w Polsce.

Znacznie częściej spotkamy infrastrukturę o maksymalnej przepustowości do 1 Gb/s, z którą pobieramy pliki z prędkością 125 MB/s. Rozwiązanie wykorzystywane przez Play to typowa sieć operatorska, która jest niezbędna do oferowania milionom klientów z całego kraju szybkiego połączenia z internetem. Play wdraża nowe rozwiązania oparte na technologii Dense Wavelength Division Multiplexing, dzięki której można przesyłać wielu sygnałów na różnych długościach fali - wykorzystuje się do tego ciemne włókna światłowodowe.

Czyli jest to światłowód, ale znacznie bardziej zaawansowany, wymagany do zapewnienia tak ogromnej skali. Tak naprawdę przeciętnemu użytkownikowi wystarcza połączenie o przepustowości do 1 Gb/s. Abyśmy jednak my mogli korzystać z takiej sieci bez problemów, operatorzy muszą stosować znacznie bardziej zaawansowane rozwiązania.

Sieć szkieletowa między Gdańskiem a Poznaniem, poprowadzona przez Szczecin, ma około 900 km. Operator zastosował najnowszy sprzęt optyczny i dzięki temu zwiększył przepustowość przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii na bit o 50 proc. Infrastruktura jest też gotowa na przyszłe połączenia o prędkościach 1,6 Tb/s.

Na pozostałych odcinkach sieci szkieletowej wciąż działają łącza 800 Gb/s. Te wartości są mniejsze, ale wciąż znacząco przewyższają rozwiązania stosowane przez przeciętnych użytkowników. Modernizacja obejmuje ponad 20 tys. km sieci międzymiastowej.

To ma większe znaczenie niż myślisz

Rozbudowa sieci szkieletowej ma realny wpływ na jakość usług Play. To dzięki niej operator może obsługiwać coraz większy ruch, zapewniać stabilny internet domowy, sieć mobilną 5G i rozwiązania biznesowe. To praca, której nie widać - ale bez niej nie działałoby nic.

Albert Żurek 08.12.2025 21:58

