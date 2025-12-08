Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Internet w Play niewyobrażalnie przyspieszył. Ale to nie dla nas

Play pobił rekord prędkości sieci, uruchamiając połączenie o prędkości 1,2 Tb/s. W praktyce oznacza to, że taką siecią zapełniłbyś swój cenny dysk 1 TB w kilka chwil.

Albert Żurek
Internet w Play niewyobrażalnie przyspieszył. Ale to nie dla nas
REKLAMA

To ważny krok w rozbudowie infrastruktury szkieletowej operatora i przygotowaniu jej na coraz większe obciążenie. Połączenie 1,2 Tb/s uruchomiono na trasie Gdańsk-Poznań. Ma ono przyspieszyć rozwój zarówno sieci stacjonarnej, jak i mobilnej. To jednak infrastruktura operatorska, więc z takich prędkości użytkownicy nie skorzystają jeszcze przez długi czas.

REKLAMA

Play ma rekordowo szybką sieć. Zapełniłbyś z nią swój dysk w kilka sekund

Dzisiaj co najwyżej możemy korzystać z usług światłowodowych o przepustowości do 8 Gb/s (pobieranie 1 GB/s) i to nawet jeszcze nie we wszystkich miastach w Polsce.

Znacznie częściej spotkamy infrastrukturę o maksymalnej przepustowości do 1 Gb/s, z którą pobieramy pliki z prędkością 125 MB/s. Rozwiązanie wykorzystywane przez Play to typowa sieć operatorska, która jest niezbędna do oferowania milionom klientów z całego kraju szybkiego połączenia z internetem. Play wdraża nowe rozwiązania oparte na technologii Dense Wavelength Division Multiplexing, dzięki której można przesyłać wielu sygnałów na różnych długościach fali - wykorzystuje się do tego ciemne włókna światłowodowe.

Czyli jest to światłowód, ale znacznie bardziej zaawansowany, wymagany do zapewnienia tak ogromnej skali. Tak naprawdę przeciętnemu użytkownikowi wystarcza połączenie o przepustowości do 1 Gb/s. Abyśmy jednak my mogli korzystać z takiej sieci bez problemów, operatorzy muszą stosować znacznie bardziej zaawansowane rozwiązania. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
Play
Play usługi
Play

Sieć szkieletowa między Gdańskiem a Poznaniem, poprowadzona przez Szczecin, ma około 900 km. Operator zastosował najnowszy sprzęt optyczny i dzięki temu zwiększył przepustowość przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii na bit o 50 proc. Infrastruktura jest też gotowa na przyszłe połączenia o prędkościach 1,6 Tb/s.

Na pozostałych odcinkach sieci szkieletowej wciąż działają łącza 800 Gb/s. Te wartości są mniejsze, ale wciąż znacząco przewyższają rozwiązania stosowane przez przeciętnych użytkowników. Modernizacja obejmuje ponad 20 tys. km sieci międzymiastowej. 

To ma większe znaczenie niż myślisz

Rozbudowa sieci szkieletowej ma realny wpływ na jakość usług Play. To dzięki niej operator może obsługiwać coraz większy ruch, zapewniać stabilny internet domowy, sieć mobilną 5G i rozwiązania biznesowe. To praca, której nie widać - ale bez niej nie działałoby nic.

REKLAMA

Więcej o operatorach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
08.12.2025 21:58
Tagi: 5GInternetPlayŚwiatłowód
Najnowsze
21:36
NASA o krok od cyberkatastrofy. To cud, że do niczego nie doszło
Aktualizacja: 2025-12-08T21:36:40+01:00
20:49
Windows z ważną zmianą. Bezpieczniej i wygodniej niż kiedykolwiek
Aktualizacja: 2025-12-08T20:49:11+01:00
20:20
Samsung namiesza w najnowszych Galaxy. Na taką rewolucję czekam
Aktualizacja: 2025-12-08T20:20:30+01:00
20:02
Abonament RTV zniknie, ale jeszcze nie teraz. Najpierw podwyżka
Aktualizacja: 2025-12-08T20:02:56+01:00
19:38
Słońce gasi łączność na Ziemi. A kolejne uderzenia w drodze
Aktualizacja: 2025-12-08T19:38:45+01:00
19:21
iPhone ukryje ważny element. To byłby koniec dawnego designu
Aktualizacja: 2025-12-08T19:21:41+01:00
18:14
Polski F-35 pręży muskuły. W kraju trwa gorączka przygotowań
Aktualizacja: 2025-12-08T18:14:08+01:00
17:43
One UI 8.5 trafia do Galaxy. Zastanów się, czy w to wchodzić
Aktualizacja: 2025-12-08T17:43:10+01:00
17:02
Apple Fitness+ w Polsce. Mamy dobre i złe wieści
Aktualizacja: 2025-12-08T17:02:04+01:00
16:50
Windows 11 aktualizuje się inaczej. I to nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2025-12-08T16:50:42+01:00
16:22
Pierwsze zdjęcia z naszych satelitów. Jakość skromna, znaczenie ogromne
Aktualizacja: 2025-12-08T16:22:02+01:00
16:00
W święta najważniejsza jest pamięć. Również ta przenośna
Aktualizacja: 2025-12-08T16:00:56+01:00
15:09
Jaki iPhone na świąteczny prezent? Te są najlepsze
Aktualizacja: 2025-12-08T15:09:13+01:00
14:20
Seniorzy też czekają na Mikołaja. Oto nasze propozycje prezentów
Aktualizacja: 2025-12-08T14:20:37+01:00
13:59
Justin Bieber rozjechał nowy system na iPhone'a. I ma gość rację
Aktualizacja: 2025-12-08T13:59:34+01:00
13:42
AGD w górę przez nową opłatę? Unia mówi, że będzie uczciwiej
Aktualizacja: 2025-12-08T13:42:03+01:00
12:53
Najlepsze antywirusy z ochroną prywatności. Nasze top 5 pewnych wyborów
Aktualizacja: 2025-12-08T12:53:40+01:00
12:51
Pomysł na prezent: laptop dla gracza pod choinkę. Poznaj Lenovo Legion Pro 7i
Aktualizacja: 2025-12-08T12:51:50+01:00
12:15
Masz słup energetyczny na działce? Możesz dostać mnóstwo pieniędzy
Aktualizacja: 2025-12-08T12:15:39+01:00
11:59
Będą mieszkać koło polskiej elektrowni jądrowej. Mówią, co ich przeraża
Aktualizacja: 2025-12-08T11:59:07+01:00
10:52
Osłona reaktora w Czarnobylu dziurawa jak durszlak. Ma 330 dziur
Aktualizacja: 2025-12-08T10:52:57+01:00
9:46
Wyciekło ładowanie w Galaxy S26. Przełom i rozczarowanie jednocześnie
Aktualizacja: 2025-12-08T09:46:56+01:00
9:11
Balice przegrywają z mgłą. Właśnie pojawiło się światełko w tunelu
Aktualizacja: 2025-12-08T09:11:05+01:00
8:04
Prezent dla faceta z klasą - polecane słuchawki Bowers & Wilkins
Aktualizacja: 2025-12-08T08:04:25+01:00
8:01
Telefony Samsunga wypięknieją. One UI 8.5 już tuż za rogiem
Aktualizacja: 2025-12-08T08:01:07+01:00
7:55
Satelity zrujnują zdjęcia Hubble’a. Symulacje są druzgocące
Aktualizacja: 2025-12-08T07:55:37+01:00
7:14
Wyciekła instrukcja Galaxy Z TriFolda. Wszystkie tajemnice ujawnione
Aktualizacja: 2025-12-08T07:14:43+01:00
6:47
Apple się sypie i to dosłownie. Menadżerowie uciekają jak z tonącego statku
Aktualizacja: 2025-12-08T06:47:38+01:00
6:27
Windows żegna kolejny relikt przeszłości. Nie będę tęsknił
Aktualizacja: 2025-12-08T06:27:49+01:00
6:20
Dworzec Centralny ma już 50 lat. I się totalnie zmieni
Aktualizacja: 2025-12-08T06:20:00+01:00
6:10
Program wGotowości rozczarowuje. Pilotaż do poprawki
Aktualizacja: 2025-12-08T06:10:00+01:00
6:00
Terytorialsi dostali broń, o której marzy front. Już się jej uczą
Aktualizacja: 2025-12-08T06:00:00+01:00
16:40
Google pokazuje, jak bardzo się nie zmieniamy. Niewinność była wieki temu
Aktualizacja: 2025-12-07T16:40:00+01:00
16:30
Idę ulicą i pytam: czy to AI? Zniszczyli nawet święta
Aktualizacja: 2025-12-07T16:30:00+01:00
16:20
Gwiazdy eksplodują w czasie rzeczywistym. Mamy niezwykła zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-07T16:20:00+01:00
16:10
Nowe polskie schrony dla ludności. Gotowe w 2h, bez wylewania betonu
Aktualizacja: 2025-12-07T16:10:00+01:00
16:00
Elon Musk to szkodnik. Chciałbym, żeby politycy w końcu zaczęli działać
Aktualizacja: 2025-12-07T16:00:00+01:00
15:00
YouTube pęka od AI slopu. Straszne, czym karmią naszą młodzież
Aktualizacja: 2025-12-07T15:00:00+01:00
13:00
Facebook ułatwi odzyskanie skradzionego konta. "Wreszcie" to chyba za mało
Aktualizacja: 2025-12-07T13:00:00+01:00
11:06
Czy 3I/Atlas to przyjazny ogrodnik, czy seryjny morderca? Zaskakujący zwrot akcji
Aktualizacja: 2025-12-07T11:06:51+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA