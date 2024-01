Instagram dostanie nową funkcję. Pokażesz wybranym swoją mniej doskonałą stronę

Choć Facebook już od jakiegoś czasu nie jest ulubieńcem młodzieży, to oferuje on funkcje pozwalające na oddzielenie treści publicznych od tych, które chcesz pokazać tylko najbliższym znajomym.



Kierując się podobną logiką, Instagram pracuje nad funkcją, która także pozwoli na zacieśnianie relacji - i ukrywanie tego, co niewygodne. Flipside pozwoli ci być sobą na Instagramie, bez konieczności tworzenia drugiego konta