ChatGPT bardziej rozmowny. Wreszcie coś przydatnego

Dzisiejszy tryb głosowy oferuje bardzo prosty interfejs - pozwala jedynie zmienić ton wypowiedzi bota, wyciszyć mikrofon lub włączyć napisy. Pozostajemy zamknięci w jednym ekranie, którego wyłączenie kończy rozmowę z AI. Nowa aktualizacja rozwiąże ten problem: tryb głosowy będzie działać zupełnie inaczej.

Tryb głosowy ChatGPT stanie się lepszy. Mniej ograniczony

Na ekranie rozmowy głosowej z ChatemGPT mamy ograniczoną liczbę informacji - aby do nich przejść trzeba zakończyć rozmowę. Natomiast w nowej, testowej wersji aplikacji (1.2025.294) odkryto, że tryb głosowy może działać bezpośrednio na ekranie zwykłego czatu. Działa to podobnie do znanej już funkcji dyktowania głosowego przez ikonę mikrofonu.

Kluczową zmianą jest sposób inicjowania rozmowy głosowej - ChatGPT będzie cały czas nas słuchał, nawet bez aktywacji oddzielnego ekranu z animacją. Teraz interakcja odbywa się bezpośrednio na głównym ekranie aplikacji, a nie w osobnym trybie. Dodatkowo pojawią się przyciski do zakończenia rozmowy i wyciszania mikrofonu.

1 / 2 Obecny wygląd trybu głosowego

Aktualizacja sprawi, że zamiast pisać, będzie można mówić, a cała konwersacja będzie pojawiać się na ekranie, dokładnie tak, jakbyśmy używali klawiatury. Dzięki obecności asystenta głosowego w oknie czatu, łatwiej będzie zobaczyć dodatkowe informacje - np. jeśli zapytamy o prognozę pogody, ChatGPT wyświetli dane graficznie, z temperaturą i warunkami na najbliższe dni.

Lepszy kontekst rozmowy ze sztuczną inteligencją. Gemini robi to lepiej

Nowość pozwoli też rozbudować kontekst rozmowy - wcześniej w trybie głosowym nie mogliśmy dorzucić np. grafiki lub innego dokumentu. Teraz można będzie korzystać z wyszukiwania internetowego searchGPT albo generowania obrazów przez AI, aby precyzyjniej dodawać uwagi. Możliwości jest dużo, choć to od użytkownika zależy, w jaki sposób z nich skorzysta.

Obecnie nowa opcja nie jest jeszcze aktywna w aplikacji ChatGPT na Androidzie i iOS, ale wygląda na to, że to kwestia czasu. Osobiście obstawiam, że jeśli pierwsi użytkownicy mogą uzyskać do niej dostęp, reszta powinna doczekać się aktualizacji w ciągu kilku kolejnych tygodni.

Warto dodać, że Gemini od Google, konkurencyjny bot sztucznej inteligencji, na tym polu robi to lepiej - oferuje tzw. live mode, czyli tryb głosowy, ale z zasadniczą różnicą - Gemini pozwala udostępnić ekran lub obraz z aparatu. ChatGPT jeszcze tego nie potrafi.

Obrazek główny: aileenchik / Shutterstock.com

Albert Żurek 23.10.2025 19:57

