Jest co najmniej 5 powodów, by odwiedzić Audio Video Show 2025. Musisz

Ładowanie...

Audio Video Show 2025 to najnowsza edycja cyklicznej imprezy, która organizowana jest co roku w stolicy Polski. To drugie co do wielkości tego typu wydarzenie w Europie, podczas którego można na własne oczy i uszy sprawdzić najróżniejsze sprzęty z kategorii RTV: od głośników i słuchawek, przez soundbary, gramofony, projektory i Smart TV aż po systemy audio kosztujące miliony złotych.

Tegoroczna edycja targów, które Spider’s Web ponownie objął patronatem medialnym, odbędzie się w terminie od piątku 24 do niedzieli 26 października. Na specjalnej podstronie naszego serwisu poświęconej Audio Video Show już teraz możecie zapoznać się z relacją z poprzednich edycji. W weekend będziemy na niej opisywać najciekawsze eksponaty, na które trafimy w tym roku.

Gorąco zachęcamy jednak do tego, by odwiedzić Audio Video Show 2025 osobiście, bo taka okazja zdarza się tylko raz z roku. A dlaczego właściwie warto pojawić się na miejscu? Już tłumaczę.

1. Ponad 800 wystawców w jednym miejscu

Na liście wystawców znalazło się ponad 800 pozycji. Rozlokowani będą w aż trzech lokalizacjach na terenie Warszawy, w tym w salach konferencyjnych na stadionie PGE Narodowym, a ekspozycja zajmuje tam dwa piętra. To jednak dopiero początek.

Na czas trwania imprezy organizator wynajął pokoje w hotelach Radisson Blu Sobieski oraz Golden Tulip zlokalizowanych obok Placu Zawiszy w Warszawie. Dzięki temu sprzętów można posłuchać na żywo w warunkach zbliżonych do domowych.

2. Wyjątkowe eksponaty

Producenci i dystrybutorzy, którzy decydują się prezentować swoje produkty podczas Audio Video Show, co roku przywożą mnóstwo wyjątkowych urządzeń. W ubiegłym roku można było na żywo sprawdzić naprawdę wyjątkowe sprzęty:

Podczas tegorocznej edycji będzie można zobaczyć na miejscu z kolei takie cacka jak topowy system Gryphon Audio Designs za 3 mln zł, głośniki JBL Summit Makalu oraz gramofony i inne sprzęty audio marki Technics.

Do tego dochodzą topowe telewizory. Są nimi chociażby Philips OLED+950 z matrycą OLED META 3.0 (to jedyny egzemplarz obecny w Polsce!), 115-calowy TCL 115C7K z matrycą QD-MiniLED oraz 116-calowy Hisense 116UXQ z matrycą MiniLED RGB.

Do tego targi są świetną okazja, by sprawdzić w praktyce JPLAY, czyli referencyjną aplikacja hi-fi. Wraz z biletem upoważniającym do wejścia na Audio Video Show 2025 wszyscy odwiedzający otrzymają kody umożliwiające im skorzystanie z 60-dniowego, darmowego okresu próbnego JPLAY.

3. Goście specjalni

Stoiska wystawców to główna, ale nie jedyna atrakcja podczas Audio Video Show. Imprezę odwiedzają co roku znane osobistości powiązane ze światem RTV, którzy prowadzą spotkania oraz seminaria. W tym roku na liście gości znaleźli się m. in.:

Piotr Metz , piątek 13:00 - prezentacja nowości z katalogów ECM i Deutsche Grammophon (PGE Narodowy, sala SkyBox 214);

, piątek 13:00 - prezentacja nowości z katalogów ECM i Deutsche Grammophon (PGE Narodowy, sala SkyBox 214); Daniel Bloom, piątek, 14:00 - spotkanie z kompozytorem (PGE Narodowy, Studio TV6);

Tamara Behler i Grzech Piotrowski , piątek 17:00 - spotkanie poświęcone premierze nowego albumu „Belair” (Hotel Radisson Blu Sobieski, sala Galeria 3);

, piątek 17:00 - spotkanie poświęcone premierze nowego albumu „Belair” (Hotel Radisson Blu Sobieski, sala Galeria 3); mgr inż. Bartłomiej Czubak z Acoustic Masters, sobota 13:00 - prelekcja o 5 największych mitach w akustyce, fakty kontra audio-legendy (Hotel Radisson Blu Sobieski, sala Wilanów III);

z Acoustic Masters, sobota 13:00 - prelekcja o 5 największych mitach w akustyce, fakty kontra audio-legendy (Hotel Radisson Blu Sobieski, sala Wilanów III); Tomasz Raczek , sobota 14:00 - prezentacja najlepszej muzyki filmowej (PGE Narodowy, sala Paryż B);

, sobota 14:00 - prezentacja najlepszej muzyki filmowej (PGE Narodowy, sala Paryż B); Jerzy Herse z Nyquista, niedziela 11:00 - wykład Akustyka a design - teoria w zderzeniu z praktyką (Hotel Radisson Blu Sobieski, Sala Wilanów III).

Z pełną listą gości można zapoznać się na stronie internetowej organizatora Audio Video Show 2025. Warto to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem targów, by sobie zaplanować, na które ze spotkań chcemy pojawić się w pierwszej kolejności.

4. Strefa Słuchawek

Nie bez powodu co roku targi Audio Video Show odwiedzają osoby, które rozważają właśnie zakup nowego zestawu słuchawkowego. W specjalnej Strefie Słuchawek rozlokowani są dystrybutorzy i producenci najpopularniejszych i najlepszych firm produkujących tego typu akcesoria. Można odsłuchać je wszystkie w takich samych warunkach, aby znaleźć model idealny dla siebie.

5. Giełda winyli

Audio Video Show to jednocześnie jedna wielka giełda winyli. W korytarzach pomiędzy salami, w których można testować sprzęt i słuchać prelekcji, rozlokowani są sprzedawcy czarnych krążków, którzy w ofercie mają zarówno nowości, masę klasyki oraz prawdziwe białe kruki. Goście mogą w jednym miejscu zdobyć masę nowych okazów do swoich kolekcji.

Piotr Grabiec 23.10.2025 06:15

Patronat medialny : Audio Video Show

Ładowanie...