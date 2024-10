Mówią, że to najlepszy gramofon dla zwykłych śmiertelników. Mnie przekonali

Podczas Audio Video Show 2024 odbyło się coś na kształt polskiej premiery najnowszego sztandarowego gramofonu Technicsa. Nie jest on wart nawet ćwierci tego, co najlepsze tego typu urządzenia prezentowane na wydarzeniu - to sprzęt, na który zwykły człowiek da radę odłożyć gotówkę. To ponoć najlepszy wybór dla domowego entuzjasty.