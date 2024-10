Nowy model z kolekcji na 2024 r. to sprzęt z kategorii Premium. Jego panel typu OLED typu META 2.0 MLA (Micro Lens Array) o przekątnej długości 65-cali i rozdzielczości 4K to najwyższa półka. Za przetwarzanie obrazu odpowiada w nim procesor P5 AI. Ma mnóstwo funkcji, które docenia gracze, w tym Tryb Gry automatycznie wykrywający konsole, który używa sztucznej inteligencji, by dopasować idealnie parametry. Do tego mamy tutaj ulepszony Game Bar zapamiętujący do 10 profili gry.