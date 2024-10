Tak się robi kino w domu! Sony Bravia 9 to perełka wśród projektorów

Do tego dochodzi opcja zmiany szerokości pasów w trybie letterbox. Po lewej i po prawej nadal można wygasić po 50 pikseli, ale z góry i dołu tę wartość można zwiększyć z dotychczasowych 240 do aż 300 pikseli (co daje proporcje 2.40:1). Do tego dochodzą trzy tryby HDR Tone Mapping oraz możliwość konwersji treści SDR na HDR. A cena? Sony Bravia Projector 9 VPL-XW8100ES wyceniono na, bagatela, 25999… euro. No to co, kupujecie?