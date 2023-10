LEGO ogłasza współpracę z Nintendo. Fani Toma Nooka będą zadowoleni

Animal Crossing to uwielbiana przez wielu graczy seria, dostępna na konsolach Nintendo. W najnowszej odsłonie, zatytułowanej New Horizons, możemy budować i rozwijać własne miasteczko na wyspie, a także spotykać barwne postacie i wykonywać różne zadania, tworząc unikalny cyfrowy świat. Ot, takie The Sims, ale z nutką czaru Nintendo.