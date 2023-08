Po wielu przeciekach, LEGO ogłosiło swój najnowszy zestaw dla osób powyżej 18. roku życia - to Concorde. Ten wyjątkowy model dołącza do linii LEGO Icons. Zostanie dostarczony w eleganckim, czarnym pudełku, które wyraźnie podkreśla, że to nie jest zabawka dla dzieci.